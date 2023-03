Terna, CdA: organo amministrativo sia costituito da nove o undici consiglieri

Terna

(Teleborsa) - Ildiritiene che l'organo amministrativo possa essereper assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del business della società, oltre a consentire la costituzione di comitati senza eccessive sovrapposizioni dei relativi componenti. È quanto si legge negliInoltre, il consiglio suggerisce che, in sede di rinnovo,manageriali, professionali e/o accademico/istituzionali e con esperienze, anche di carattere internazionale, nell'ambito del settore elettrico e dell’energia, con particolare riferimento alla regolamentazione di settore, al mercato dell'energia e allo sviluppo della rete elettrica. Il Consiglio auspica anche che uno o più consiglieri abbiano competenze specifiche in ciascuno dei seguenti ambiti:, con particolare riferimento all'energia pulita.Con riguardo all', in continuità con il ruolo ricoperto nel consiglio in scadenza, il CdA uscente afferma che dovrebbe: essere una figura caratterizzata da; avere maturato esperienze significative e di successoparagonabili a Terna; possedere esperienze in ambito nazionale e internazionale del business energia, di transizione energetica, climate change e innovazione tecnologica nonché competenze in ambito economico-finanziario; essere dotato die di uno stile di gestione orientato alla direzione e alla capacità di fare squadra e di creare spirito di team tra i collaboratori.