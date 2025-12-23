TMP Group, decade il CdA dopo le dimissioni di Costantino Natale

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha ricevuto le, con effetto dal 31 dicembre 2025. Le dimissioni sono state rassegnate per il carico di lavoro, gli impegni e soprattutto il cumulo degli incarichi che non gli consentirebbero di adempiere al meglio la propria funzione.Per effetto di una specifica previsione statutaria, volta a garantire stabilità e piena legittimazione dell'organo amministrativo, il venir meno della maggioranza dei consiglieri nominati dall'assembleaa decorrere dalla medesima data, per l'applicazione dell'articolo 21.6 dello statuto sociale, il quale prevede la decadenza dell'intero CdA nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri nominati dall'assemblea.Gli amministratori cessati resteranno in carica limitatamente al compimento degli atti urgenti e indifferibili,, e hanno già avviato le attività necessarie per la tempestiva convocazione dell'assemblea, che sarà chiamata a nominare il nuovo CdA.