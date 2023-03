Eurotech, liquidità presso SVB trasferita in banca ponte Silicon Valley Bridge Bank

Eurotech

(Teleborsa) - "I depositi della società controllata statunitense Eurotech Inc. presso la SVB risultano trasferiti alla nuova banca “ponte” denominata Silicon Valley Bridge Bank N.A. costituita dalla Federal Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) con l’intento di salvaguardare integralmente i correntisti di SVB".Lo fa saperecon riferimento alle vicende che stanno interessando la Silicon Valley Bank (SVB) aggiungendo che "conferme in tal senso sono pervenute ieri sera, orario east coast, dal nuovo CEO della banca “ponte” e precedentemente da parte della Segretaria delTesoro statunitense e dei Presidenti della Federal Reserve e della FDIC".A dimostrazione di ciò - continua Eurotech in una nota - "l’operatività sul nuovo conto corrente risulta attiva".La liquidità precedentemente depositata presso SVB e ora trasferita presso la nuova Silicon Valley Bridge Bank ammonta a 8,3 milioni di dollari. "Né la Controllata né altre società del Gruppo Eurotech hanno altri rapporti con SVB".La Società e la Controllata stanno monitorando costantemente l’evolversi della situazione ai fini dell’adozione di ogni eventuale azione necessaria o opportuna.