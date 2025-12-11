UniCredit nominata Banca dell'Anno in Italia ne in altri cinque paesi europei

UniCredit

(Teleborsa) -è stata premiatacomein occasione dei prestigiosi Bank of the Year Awards. L'a tradizionale cerimonia annuale si è tenuta. La qualifica diè stata riconosciuta dalla rivistaQuesti riconoscimentiottenuta dalla Banca guidata da Andrea Orcel in Europa. In particolare, i premi sono una prova del, che promuove l'innovazione e la crescita sostenibile presso le comunità in cui opera la Banca. The Banker ha premiato UniCredit come"Sotto la guida di Andrea Orcel, UniCredit è diventata una delle banche più acquisitive in Europa. I suoi vari investimenti non solo hanno migliorato l'infrastruttura tecnologica del gruppo, ma hanno anche rafforzato il suo accesso ai mercati in tutta la regione. L'investimento del gruppo italiano nella greca Alpha Bank ne è un chiaro esempio", ha commentato, editor di The Banker, aggiungendo "è stato interessante assistere al lancio di nuovi servizi e aggiornamenti tecnologici in Bulgaria e Bosnia-Erzegovina, al lavoro della banca con le piccole imprese in Croazia e al completamento della fusione con Alpha Bank Romania. Degno di nota anche il miglioramento del business del digital banking in Austria"., CEO di UniCredit, ha affermato "questi premi sono un riconoscimento importante del percorso che abbiamo fatto come banca. Il 2025 è stato un altro anno di risultati record, crescita costante e innovazione d'eccellenza in tutti i segmenti di clientela,un anno che ha rafforzato il nostro ruolo di player di primo piano in Europa. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i nostri clienti – che sono al centro di ogni nostra azione – e il loro successo è ciò che guida davvero il nostro. I traguardi raggiunti riflettono la solidità delle relazioni che abbiamo saputo costruire, l’ambizione della nostra strategia e l’impegno straordinario delle nostre persone, il vero motore di ciò che questa banca e l’intero settore possono realizzare. Questi premi appartengono a loro".Considerati un punto di riferimento del settore per l'eccellenza bancaria, i Bank of the Year Awards di The Banker valutano i principali istituti finanziari mondiali in base alla loro capacità di generare rendimenti, acquisire un vantaggio strategico e servire i propri mercati.