Banca Ifis, conclusa due diligence su illimity: necessarie rettifiche per 75 milioni di euro

Banca Ifis

(Teleborsa) -hapropedeutiche alla determinazione del, come richiesto lo scorso 29 aprile dalla Banca centrale europea. I risultati sono in linea con le stime e aspettative del Gruppo Banca Ifis, come già comunicato in occasione dell'approvazione dei risultati al 30 settembre 2025.L'analisi, condotta dalla società esterna indipendente PWC, consente a Banca Ifis di confermare le sinergie di costo e ricavo annunciate lo scorso 8 gennaio 2025 e quantificabili nell'ordine di circa 75 milioni di euro l'anno, prima delle imposte. L'esito della due diligence ha evidenziato la(di cui 20 milioni di euro già inclusi e spesati nei risultati al 30 settembre 2025) che vanno a sommarsi alle precedenti svalutazioni per 290 milioni di euro effettuate da illimity Bank nel corso del 2025.Banca Ifis riporterà gli impatti della due diligence nell'ambito dei risultati preliminari aggiornati al 31 dicembre 2025, la cui approvazione è prevista per l'11 febbraio 2026. La Bancadi illimity Bank nel Gruppo bancario, da completare nel corso del 2026.