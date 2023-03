Eventi e scadenze del 14 marzo 2023

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioAttività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidente Mattarella andrà a Nairobi per una visita di Stato nella Repubblica del KenyaUE - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" - I ministri procederanno a uno scambio di opinioni su: situazione occupazionale e sociale nell'UE, convenzione ILO, regolamento tariffe e oneri spettanti all'EMA (Agenzia europea per i medicinali) e strategia globale dell'UE in materia di salutePolitica europea - Attività Commissari Commissione Europea - Stella Kyriakides incontra il Ministro della Salute, Orazio SchillaciIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana h 11.00 - Febbraio 2023; Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Dic. 2022 h 12.00BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioEU - Riunione ECOFIN a Bruxelles. Partecipa il ministro Giorgetti09:00 - Axon Tech Summit - Evento dedicato alla presentazione degli ultimi sviluppi nel campo delle tecnologie per la sicurezza pubblica per fare il punto con Istituzioni, aziende ed esperti. Parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, il Managing Director di Axon Italia e rappresentanti del Ministero della Giustizia e delle forze dell'ordine. Il Summit si svolge a Roma09:30 - ENEA - Gli strumenti per l’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese - Evento organizzato da ENEA in collaborazione con la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che costituisce la settima tappa del Piano di Sensibilizzazione per le PMI, in cui ci verranno incontrate imprese, stakeholder, associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni al fine di confrontarsi sulle barriere tecniche ed economiche relative all'implementazione di politiche di efficienza energetica10:00 - "Il Soft Power dell'Italia" - Interventi di Matterella e Gentiloni - Nel corso della Conferenza, che sarà aperta da un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, della cultura, delle industrie, della diplomazia si confronteranno sulle prospettive dell'interesse nazionale italiano. Appuntamento a Roma, presso l'Auditorium Ara Pacis. Videomessaggio di Paolo Gentiloni10:00 - Altroconsumo - Presentazione Termometro - La presentazione del Termometro, l'indagine annuale sulle capacità di spesa delle famiglie si terrà in Senato presso la Sala "Caduti di Nassirya".11:00 - "E-PROJECT: ECOLOGICAL LITERACY” - L'incontro di presentazione del progetto, promosso da Osservatorio Permanente Giovani - Editori ed Enel, si svolge a Roma. Interverranno: Andrea Ceccherini, Presidente Osservatorio Permanente Giovani - Editori e Francesco Starace, AD e DG di Enel. Ci saranno 150 studenti di alcuni istituti romani che partecipano al progetto15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea, Jin-pyo Kim a Montecitorio16:30 - Eccellenze d'Impresa - "Inclusività competitiva" - Il Convegno "Inclusività competitiva. Uno dei fattori di successo dell'impresa italiana" si svolge a Palazzo Mezzanotte, interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (CEO di Borsa Italiana), Enrico Sassoon (presidente di Eccellenze d'Impresa) e Ugo Loeser (AD Arca Fondi SGR)Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31/12/2022- CDA: Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Risultati al 31.12.2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2022. Comunicato stampa- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio