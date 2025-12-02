Milano 13:46
43.442 +0,42%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 13:48
9.724 +0,22%
Francoforte 13:46
23.706 +0,50%

Spunto rialzista per i listini europei: a Milano recuperano le banche, Mps resta indietro

Commento, Finanza, Spread
Spunto rialzista per i listini europei: a Milano recuperano le banche, Mps resta indietro
(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.

A Piazza Affari torna a crescere il settore bancario dopo le difficoltà degli ultimi giorni e i dubbi legati alle trattative con il governo italiano per un accordo sull'Irap che sembra in dirittura d'arrivo. Fa eccezione Mps che rimane sotto pressione per le indagini sulla scalata a Mediobanca nonostante il superamento dei requisiti patrimoniali richiesti dalla BCE.

Sul fronte macroeconomico, torna a salire l'inflazione dell'Eurozona del mese di novembre 2025. Secondo la stima flash dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,2% su base tendenziale, superiore al +2,1% del consensus e a quanto rilevato nel mese precedente. Stabile il tasso di disoccupazione.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 59,08 dollari per barile.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +78 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,47%.

Nello scenario borsistico europeo bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,78%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,35%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,42%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,45% a 43.455 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 46.133 punti.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,02%); sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,26%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Lottomatica, che cresce del 2,56%.

Sostenuta Campari, con un discreto guadagno del 2,54%.

Buoni spunti su Generali Assicurazioni, che mostra un ampio vantaggio del 2,30%.

Sostanzialmente tonico Banca Popolare di Sondrio, che registra una plusvalenza dell'1,24%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -3,27%.

Vendite su Saipem, che registra un ribasso del 3,16%.

Tentenna Banca MPS, con un modesto ribasso dell'1,19%.

Giornata fiacca per Inwit, che segna un calo dello 0,96%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, NewPrinces (+5,59%), Banco di Desio e della Brianza (+3,60%), Brembo (+1,52%) e CIR (+1,41%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio, che continua la seduta con -3,47%.

Seduta negativa per Sanlorenzo, che mostra una perdita del 2,45%.

Sotto pressione Italmobiliare, che accusa un calo dell'1,78%.

Scivola LU-VE Group, con un netto svantaggio dell'1,77%.
Condividi
```