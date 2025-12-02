Spunto rialzista per i listini europei: a Milano recuperano le banche, Mps resta indietro

(Teleborsa) - Lieve aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee.
A Piazza Affari
torna a crescere il settore bancario
dopo le difficoltà degli ultimi giorni e i dubbi legati alle trattative con il governo italiano per un accordo sull'Irap che sembra in dirittura d'arrivo. Fa eccezione Mps
che rimane sotto pressione per le indagini sulla scalata a Mediobanca nonostante il superamento
dei requisiti patrimoniali
richiesti dalla BCE
.
Sul fronte macroeconomico
, torna a salire
l'inflazione
dell'Eurozona
del mese di novembre 2025. Secondo la stima flash dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,2% su base tendenziale, superiore al +2,1% del consensus e a quanto rilevato nel mese precedente. Stabile
il tasso di disoccupazione
.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 59,08 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +78 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,47%. Nello scenario borsistico europeo
bilancio decisamente positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,78%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,35%, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,42%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,45% a 43.455 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.133 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,02%); sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,26%.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buona performance per Lottomatica
, che cresce del 2,56%.
Sostenuta Campari
, con un discreto guadagno del 2,54%.
Buoni spunti su Generali Assicurazioni
, che mostra un ampio vantaggio del 2,30%.
Sostanzialmente tonico Banca Popolare di Sondrio
, che registra una plusvalenza dell'1,24%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris
, che prosegue le contrattazioni a -3,27%.
Vendite su Saipem
, che registra un ribasso del 3,16%.
Tentenna Banca MPS
, con un modesto ribasso dell'1,19%.
Giornata fiacca per Inwit
, che segna un calo dello 0,96%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, NewPrinces
(+5,59%), Banco di Desio e della Brianza
(+3,60%), Brembo
(+1,52%) e CIR
(+1,41%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -3,47%.
Seduta negativa per Sanlorenzo
, che mostra una perdita del 2,45%.
Sotto pressione Italmobiliare
, che accusa un calo dell'1,78%.
Scivola LU-VE Group
, con un netto svantaggio dell'1,77%.