IGD, Intesa taglia target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

IGD SIIQ

(Teleborsa) -ha ridotto a(da 3,4 euro) ilsu, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, e ha confermato la" sul titolo."Riteniamo che la società sia, sia a causa delle esigenze di rifinanziamento a breve termine sia in termini di valore del portafoglio", affermano gli analisti, che sottolineano come, che sono state esacerbate dal contesto inflazionistico, tra i rischi legati al rallentamento della domanda di nuovi centri commerciali/gallerie e il calo dei consumi finali.Secondo Intesa Sanpaolo, sonoa livello di borsa sulla struttura del capitale e, più in generale, sul contesto macro prima di vedere segnali di ripresa.