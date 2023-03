Nexi acquista azioni proprie e conclude il programma

Nexi

Nexi

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, tra il 10 e il 13 marzo 2023, complessivamenteal prezzo medio di 7,4395 euro, per unpari a, nell’ambito dell'autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 5 maggio 2022.A seguito delle suddette operazioni, si èavviato il 22 febbraio 2023 sulla base della citata autorizzazione assembleare. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di avviare in futuro nuovi programmi di acquisto di azioni proprie, da porre in essere comunque entro i limiti e in attuazione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2022.A seguito degli acquisti comunicati il 14 marzo e considerate le azioni ordinarie già in portafoglio, Nexi detiene 803.291 azioni proprie pari a circa lo 0,06% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,74%.