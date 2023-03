Transizione ecologica, Credem e SACE: insieme a supporto delle imprese

Credem

(Teleborsa) - Al via la partnership tradestinata a supportare le imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio impatto ambientale. I cambiamenti climatici e la minore disponibilità di materie prime stanno inducendo ad una sempre maggiore focalizzazione del sistema economico e produttivo verso il rispetto dell’ambiente e l’utilizzo più consapevole delle risorse. Per aumentare l’impegno in favore di uno sviluppo a minore impatto ambientale Credem ha deciso di creare un nuovo prodotto dedicato alle imprese per supportare gli investimenti con finalità ecosostenibili.Si tratta - spiega la nota - in particolare diassistito dalla Garanzia Green di SACE per finanziare gli investimenti delle imprese clienti con finalità di sostenibilità ambientale. Il finanziamento è rivolto alle società di capitali e alle società cooperative con sede legale in Italia. La garanzia è pari all’80% del finanziamento e il suo costo è predefinito tra SACE e banca ed è compreso nel tasso d’interesse. Ulteriori informazioni riguardanti il finanziamento SACE Green possono essere trovate nella pagina dedicata all’interno del sito ufficiale di Credem.Il nuovo finanziamento fa parte dellelanciate dall’istituto per aiutare le imprese a beneficiare delle opportunità legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e vede l’impegno di Credem nell’accompagnare imprese verso la trasformazione digitale e tecnologica, transizione ecologica, internazionalizzazione, competitività e produttività e contribuire così allo sviluppo verde e digitale del Paese. Il prodotto “persegue anche gli Obiettivi Ambientali definiti in conformità con la normativa europea e italiana in termini di Green New Deal.“La transizione ecologica ed energetica è una delle sfide cruciali che le imprese oggi si trovano ad affrontare e che influirà sulla loro capacità di competere e crescere in futuro”, ha dichiaratoResponsabile Direzione Marketing Strategico e Pianificazione di Credem. “Il mutuo SACE Green”, ha aggiunto Giglioli, “rientra nell’impegno di Credem a concretizzare la promessa di Wellbanking, generando valore e benessere in modo sostenibile per imprese e professionisti. In questo modo”, ha concluso Giglioli, “vogliamo esprimere il concreto supporto di Credem agli imprenditori impegnati nella sfida per la transizione ecologica delle loro aziende”.sta investendo in modo molto forte nel sostegno alle imprese in ambito PNRR in tre direzioni: innanzitutto rispondendo al bisogno di liquidità delle imprese con prodotti finanziari e il mutuo con garanzia SACE ne è un esempio; poi puntando sulla formazione delle nostre persone, punto di riferimento fondamentale per le aziende; e, infine, stringendo partnership con società specializzate nella consulenza e nel supporto alle imprese”, ha commentato Massimo Arduini, responsabile commerciale Credem.“L’intesa con Credem dimostra l’impegno che stiamo mettendo in campo, insieme a tutto il sistema bancario, per promuovere la transizione ecologica dell’Italia, anche come leva per gli investimenti delUno sforzo sinergico, che partnership come questa consolidano. Questi accordi con gli istituti di credito consentono di supportare al meglio le aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile, beneficiando di procedure digitalizzate e standardizzate”, ha dichiaratoManaging Director Digital Business di SACE.