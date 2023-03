A Riminiwellness 2023 il debutto italiano di HYROX

Italian Exhibition Group,

(Teleborsa) -, la manifestazione dedicata allo sport ed al fitness, con una 17esima edizione ricca di novità ed adrenalina. Quest’anno la manifestazione diospitata dal quartiere fieristico romagnolo e sulla riviera, andràe vedrà il, la nuova disciplina sportiva che sta rivoluzionando il mondo del fitness. La gara si svolgerà nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 giugno 2023.Pensata sia per gli sportivi alle prime armi, sia per gli atleti professionisti,che combina alla perfezione. La gara prevede un, indipendentemente dal livello di forma fisica: si inizia cona cui segue, da ripetere. Gli allenamenti sono unche si alternano durante la competizione: dal SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges e fino al Wall Balls., il tutto in base al proprio livello di partenza. Infatti, per essere alla portata di chiunque,di gara tra cui scegliere:, per una competizione impegnativa ma accessibile;, per veri professionisti, con l’utilizzo di pesi più pesanti;, per affrontare la sfida in coppia, correndo assieme e dividendo il carico di lavoro degli esercizi;, pensata per coinvolgere amici e compagni di allenamento.