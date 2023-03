Credit Suisse, nuovo crollo a minimi storici: principale azionista non fornirà altri aiuti

Credit Suisse

(Teleborsa) -per il titolo, che si porta sudopo che il suonella travagliata banca svizzera. Saudi National Bank (SNB) è diventato il maggiore azionista alla fine dello scorso anno, dopo aver acquisito una partecipazione del 9,9%."La risposta è, per molte ragioni al di fuori della ragione più semplice, che è normativa e statutaria", ha dichiarato a Bloomberg il presidente di SNB,, in risposta a una domanda se la banca fosse aperta a ulteriori iniezioni se ci fosse una richiesta di liquidità aggiuntiva.La banca è impegnata in un, che prevede lo scorporo dell'investment banking e un maggiore focus sulla gestione patrimoniale, dopo una serie di scandali che hanno minato la fiducia di investitori e clienti."Non possiamo perché andremmo oltre il 10%. È un problema di regolamentazione", ha ribadito in un'intervista a Reuters. "Siamo, del piano di trasformazione che hanno presentato. È- ha detto Al Khudairy - Non credo che avranno bisogno di soldi extra; se guardi i loro rapporti, stanno bene. E operano sotto un forte regime normativo in Svizzera e in altri paesi".registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 1,829 CHF. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1,594 e successiva a quota 1,359. Resistenza a 2,177.