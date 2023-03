ERG rivede piano e aumenta dividendo. MOL 2022 sale a 537 milioni di euro

ERG

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha chiuso ilcon una 537 milioni di euro, in aumento del 35% in seguito all'incremento della capacità installata nell'anno per 526 MW, grazie al consolidamento dei 228 MW di nuova capacità eolica entrata progressivamente in esercizio all'estero e ad operazioni di M&A nel periodo per 298 MW, oltre che al pieno contributo degli impianti entrati in esercizio o acquistati nel 2021. Ilè stato pari a 216 milioni di euro (127 milioni nel 2021 adjusted).Lanell'eolico e solare è cresciuta di 927 MW da inizio 2021 ad oggi (+526 MW nel 2022), a conferma della capacità di execution di ERG, sia nell'M&A, che ha contribuito per circa il 60%, sia nello sviluppo organico con circa il 40%. Il gruppo ERG è oggi presente in 9 paesi in Europa ed ha raggiunto una capacità installata totale eolica e solare di oltre 3 GW."Siamo molto soddisfatti della performance raggiunta nel 2022, maturata, in un contesto caratterizzato da- ha commentato l'- Il Gruppo ha dato nuovamente prova della propria resilienza industriale e finanziaria con risultati operativi in forte crescita, trainati dalla maggiore capacità installata, e con una struttura finanziaria solida, nonostante gli ingenti investimenti, pronta a sostenere la futura crescita."Confermiamo l'obiettivo di raggiungere i 4,6 GW di capacità installata al 2026 con un EBITDA atteso superiore ai 650 milioni di euro - ha aggiunto -, con molti progetti in fase avanzata di sviluppo o in costruzione".Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un, che sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2023 (payment date), previo stacco della cedola a partire dal 22 maggio 2023 (ex date) e record date il 23 maggio 2023.Per ilstima un margine operativo lordo, al netto di misure di clawback, nell'intervallo compreso tra 500 e 550 milioni, in crescita rispetto al 2022 (502 milioni al netto del clawback), investimenti nel range tra 400 e 500 milioni e un indebitamento finanziario netto tra 1.300 e 1.400 milioni (1.432 milioni a fine 2022), inclusivo della distribuzione del dividendo ordinario di 1 euro per azione.Alla luce del mutato contesto caratterizzato da prezzi e volatilità elevati, il CdA di ERG ha approvato un, confermando le linee guida strategiche del piano 2022-2026. Confermato l'obiettivo 4,6 GW di installato nel 2026, previsto in aumento a circa 5 GW nel 2027. EBITDA atteso di oltre 650 milioni nel 2026, per l'85-90% di natura quasiregolata. Investimenti nel periodo 2022-2026 a circa 3,5 miliardi di euro, di cui 946 milioni di euro già investiti nel corso del 2022.Laprevede un dividendo annuale incrementato a 1 euro per azione (da 0,90 euro), sostenibile nell'arco di piano.