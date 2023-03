Private equity e venture capital, nuovo record per ammontare investito in Italia nel 2022

(Teleborsa) - Nella raccolta italiana diè stata pari a 5.920 milioni di euro (in linea con il 2021), l'ammontare investito ha raggiunto il livello più alto mai registrato (attestandosi a 23.659 milioni di euro), il numero di operazioni è salito del 30% e i disinvestimenti hanno registrato 117 dismissioni (+13%). Sono i principali dati della(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), in collaborazione con, sul mercato italiano del capitale di rischio.Nel 2022 ladel private equity e venture capital italiano è stata pari a 5.920 milioni di euro (di cui 5.084 milioni raccolti sul mercato), in crescita del 3% rispetto ai 5.725 milioni dell'anno precedente. Gliche nel 2022 hanno svolto attività di fundraising sono stati 49 (44 l’anno precedente).Con riferimento alladei fondi raccolti sul mercato, la componente domestica ha rappresentato il 55%, mentre il peso di quella estera è stato del 45%. A livello di fonti, il 18% della raccolta deriva da fondi pensione e casse di previdenza (890 milioni di euro), seguiti dalle assicurazioni (13%, 678 milioni) e dalle banche (9%, 448 milioni).Nel 2022investito dagli operatori di private equity e venture capital ha raggiunto il livello più alto mai registrato nel mercato italiano, attestandosi a 23.659 milioni di euro. Rispetto all'anno precedente, che già aveva fatto segnare valori record, si è osservata una crescita ulteriore del 61%, trainata da alcune operazioni di dimensioni particolarmente significative realizzate sia nel segmento dei buy out sia in quello delle infrastrutture.Complessivamente nel corso dell'anno sono state realizzate 7 operazioni con equity versato compreso tra 150 e 300 milioni di Euro () e 17 operazioni di ammontare superiore ai 300 milioni (), che insieme hanno rappresentato il 76% dell'ammontare complessivo investito nell'anno (17.889 milioni di Euro). Nel 2021 erano stati realizzati 8 large deal e 8 mega deal, per un ammontare pari a 9.821 milioni di Euro (67% del totale).Ilè cresciuto del 30% attestandosi a 848, rispetto alle 654 dell’anno precedente, trainato dall'attività di venture capital, che dal 2020 sta crescendo in modo significativo.A livello, il 2022 ha visto al primo posto per numero di investimenti il comparto ICT, con il 27% delle operazioni totali, seguito dai beni e servizi industriali, 11%, e dal medicale, 10%. A livellola regione che ha totalizzato la gran parte delle operazioni è la Lombardia con il 44% del numero degli investimenti in Italia, seguita da Lazio (10%) e Emilia Romagna (9%).Nel 2022disinvestito al costo di acquisto delle partecipazioni è stato pari a 4.398 milioni di euro, in crescita del 63% rispetto ai 2.702 milioni dell’anno precedente. Il numero di exit è stato pari a 117, +13% rispetto alle 104 del 2021.Ilmaggiormente utilizzato per i disinvestimenti è stato la vendita ad altri operatori di private equity, con un peso del 60% in termini di ammontare (2.651 milioni di euro) e del 40% in termini di numero (47).