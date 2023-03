Turismo, "Awarding Ceremony Eu Eco Tandem": premiati protagonisti del progetto su trasformazione "verde" del settore

(Teleborsa) - Ottanta aziende premiate, quattro speaker eccellenti, tre ambassador, cento trentuno partecipanti in presenza ed oltre settecento a seguire l'evento via streaming. Cifre che raccontano il successo dell'Un appuntamento nato per suggellare il virtuoso progetto triennale - coordinato da X23 (Italia) e cofinanziato dall'Unione Europea,-, rendendo merito a tutti i protagonisti dell'iniziativa.In particolare, ai quaranta "TANDEM" costituiti ciascuno da un'impresa turistica e da una impresa turistica innovativa, che hanno lavorato insieme su cinque sfide contemporanee - identificate durante lo stesso iter progettuale - per la trasformazione "verde" dell'industria del turismo. Accoppiate provenienti da Italia, Germania e Slovacchia, che si sono confrontate e sfidate su sfide quali "resilienza post Covid 19", "efficientamento energetico", "conservazione dell'acqua", "economia circolare e gestione rifiuti" e "mobilità"."Innovazione e tradizione, insieme indissolubilmente in questo programma. E gli innovatori sono gli interpreti di questo cambiamento, così fondamentale per l'industria del turismo" - ha dichiarato, centro di ricerca privato e "business support organisation", Coordinatore del progetto, che ha presentato i "TANDEM" e i partner del progetto, co-finanziato dalla EU, finalizzato ad supportare le aziende turistiche tradizionali nella transizione ecologica, e abilitandone il cambio di paradigma."Il progetto Eu Eco-Tandem – ha sostenuto- è solo l'inizio di un percorso. L'innovazione tecnologica è importante, ma abbiamo bisogno di risorse umane per realizzare una vera transizione ecologica"., ha aggiunto: "La sostenibilità va oltre la riduzione delle emissioni. Chiede un rapporto simbiotico tra turismo e ambiente, sostegno alle comunità locali e alle loro attività economiche oltre che promozione del turismo sostenibile".A ribadire la necessità di collaborazione da parte di tutti anche: "Il Pianeta Terra è il principale asset del turismo e non è mai stato così a rischio. Preservarlo richiede impegno sia da parte dei privati, che delle aziende".ha sottolineato: "Tra gli indicatori del successo di una destinazione turistica, bisogna includere la qualità della vita e la felicità delle comunità locali".Il progetto Eu Eco-Tandem è coordinato da X23 Srl ed implementato da un pool di partner europei, tra i quali Enit e Social Fare in Italia; Camera di Commercio Italiana in Germania e School of Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca.