Wall Street in rialzo con focus su Fed e dati macro

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,06%, a 32.155 punti, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata il 7 di questo mese; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 3.919 punti. Balza in alto il(+2,32%); con analoga direzione, su di giri l'(+1,82%).A spingere gli acquisti sono state le aspettative di unda parte della Federal Reserve nella sua prossima riunioneApprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,75%),(+2,29%) e(+1,89%).Intanto,USA a febbraio 2023 è risultatadegli analisti, anche se ildel massimo in cinque mesi, mettendo pressione sui funzionari della Federal Reserve. Altri dati nel corso della settimana - la produzione industriale statunitense (venerdì) e le vendite al dettaglio (mercoledì) - saranno prese in considerazione nella scelta.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,20%),(+3,98%),(+3,93%) e(+2,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,13%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,74%.Tentenna, che cede lo 0,70%.(+7,27%),(+6,57%),(+6,01%) e(+5,42%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,83 punti percentuali.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,72%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Empire State Index (atteso -8 punti; preced. -5,8 punti)13:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)13:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,4%; preced. 6%)13:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 3%)13:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,4%)15:00: Indice NAHB (atteso 40 punti; preced. 42 punti)15:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,6%).