Allarme Confesercenti sul costo dei POS: commissioni alte per distributori carburanti

(Teleborsa) - Ilè atteso con ansia dalle piccole imprese ed in particolar modo dai, poiché lesarebbero troppo elevate edi ricavo. Lo afferma la, associazione rappresentativa del settore dei distributori di benzina, ricordando che, per i carburanti, c'è unlordi, su un fatturato che per oltre il 60% è gravato dal prelievo fiscale."Un dato che non deve sfuggire nella determinazione delle possibili agevolazioni nell’abbattimento dei costi per le transazioni elettroniche che escluderebbe ingiustamente i gestori carburanti", afferma, Presidente di Faib Confesercenti.Su uncomplessivo alla pompa pari a circadi euro, oggi ildi credito, bancomat, carte aziendali, per un ammontare di 28 miliardi di euro. Mediamente per ciascuna transazione, che è di circadi commissione bancaria, che corrisponde a. Il costo complessivo sopportato dai gestori di distributori di carburanti è pari adi costo registrato per le imprese ed i professionisti che utilizzano il POS."Un costo che erode significativamente i margini di ricavo dei gestori. - afferma Sperduto - C’è bisogno di unanche per i distributori carburanti, per i quali il volume d’affari deve essere assunto al netto del prezzo corrisposto al fornitore”.