Credit Suisse in rally dopo sostegno banca centrale svizzera

(Teleborsa) - Le azioni dihannodopo che nella notte la banca svizzera ha affermato che eserciterà un'opzione pere si è offerta di riacquistare obbligazioni per 3 miliardi di franchi. Nella prima mezz'ora di contrattazioni, le azioni sono state sospese per volatilità, non scendendo comunque sotto un rialzo di almeno il 20% rispetto alla chiusura della seduta precedente."Queste misure dimostranoper rafforzare Credit Suisse mentre continuiamo la nostra trasformazione strategica per fornire valore ai nostri clienti e ad altri stakeholder", ha commentato ilIn precedenza, la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si erano espresse sul caso. La FINMA aveva confermato che Credit Suisse "per le banche di rilevanza sistemica" ed era stato comunicato che "in caso di emergenza la BNS metterà liquidità a disposizione della banca attiva a livello globale".Le misure eccezionali sono arrivate dopo che le azioni della banca svizzera erano sonoe le suefinanziaria. C'è però chi pensa che il prestito della BNS non sarà sufficiente a calmare completamente le acque: gli analisti dihanno affermato che "lo status quo non è più un'opzione", indicando come risultato più probabile un'acquisizione per il Credit Suisse.Intanto, stamattina il CEO ha inviato unper suggerire loro di concentrarsi sui fatti e che la. "Una comunicazione efficace è fondamentale per garantire che i nostri clienti e le parti interessate esterne comprendano i punti di forza della banca, la nostra strategia e l'accelerazione dei progressi che stiamo facendo per creare il nuovo Credit Suisse", ha affermato nel messaggio, visionato da Bloomberg.