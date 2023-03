Credit Suisse, la (lunga) crisi e il tonfo in Borsa: interviene Banca Centrale Svizzera

(Teleborsa) - Ammonta acherenderà dallaLo rende noto lo stesso istituto elvetico spiegando di aver optato per un'azione ", circa 54 miliardi di dollari "dalla banca centrale svizzera" spiegando cheprende le misure necessarie per creare una banca più semplice e concentrata sulle necessità dei suoi clienti" e che oltre al rafforzamento della liquidità si offre per riacquistare debito per circa 3 miliardi di franchi.Misure che - afferma l'amministratore delegato,- mostrano "un'azione decisa per rafforzare Credit Suisse mentre continuiamo la nostra trasformazione strategica per offrire valore ai nostri clienti e agli stakeholder. Io e la mia squadra- Dopo il tracollo della ieri mercoledì nero per le Borse europee travolte - stavolta - dalle incertezze sul futuro di Credit Suisse. Ad affossare Zurigo,cheProprio mentre i(credit default swap) disi stanno avvicinando alla soglia critica dei mille punti, che indica un serio pericolo per la continuità aziendale del gruppo. In particolare i certificati a un anno si sono portati ieri a 835,9 punti base, secondo la piattaforma Cmaq, sui massimi di sempre, e valgono 18 volte gli analoghi titoli derivati della rivale Ubs e circa 9 volte quelli di Deutsche Bank.- A scatenare lasi fa per dire) dunque, ilpresidente della Saudi National Bank, che ha seminato il panico tra gli investitori già preoccupati per i rischi di contagio dopo il fallimento della. Intervistato a Bloomberg Tv, incalzato sulla possibilità di fornire ulteriore liquidità Al Khudairy ha risposto:La, partecipata per il, è diventata il maggior azionista del Credit Suisse alla fine dello scorso anno, dopo aver acquistato una partecipazione del 9,9% dell'istituto di credito svizzero. Al suo fianco ci sono Qatar Holding con il 5,03% e Olayan Group al 4,93% e insieme formano un blocco che sfiora il 20% del capitale. Fuori dall'area del Golfo si va negli Usa, con BlackRock appena sopra al 4%.- Del resto, che laNelerano falliti i fondi speculativi Usa Archegos e Greensill, con un costo per Zurigo di oltre 6 miliardi di franchi (6,16 miliardi di euro).Da alloraha cercato di fare quadrato con l'avvicendamento traalla guida del gruppo e mettendo a punto una strategia di rilancio e di tagli, ma il 2021 si è chiuso con un rosso di 1,5 miliardi di franchi. L'anno prima invece era in utile per 2,7 miliardi di franchi (-22%). Il 2022 invece è stato ancora più difficile, con una perdita annunciata di oltre 7 miliardi di franchi. Un dato previsto da S&P, che lo scorso 9 febbraio ha tagliato il rating adi una situazione deteriorata.Oggi, intanto, riflettori puntati sulla riunione dellaL’intenzione – annunciata nei giorni scorsi dalla Presidente Lagarde – è quella di procedere con un aumento di altrima a questo punto non sono esclusi possibili cambi di strategia. BCE che ieri avrebbe chiesto alle banche europee di fornire dettagli sulle loro eventuali esposizioni a Credit Suisse. Lo riporta il Financial Times citando fonti anonime informate della questione. Secondo il quotidiano finanziario la BCE avrebbe anche discusso la possibilità di rilasciare dichiarazioni pubbliche per cercare di