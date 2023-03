Piazza Affari a picco con banche. Caso Credit Suisse mette K.O. mercati

S&P-500

(Teleborsa) -Eurolistini, che chiudono in pesante ribasso, trascinando anche i mercati USA, sempre sulle preoccupazioni che concernono la stabilità del settore bancario. Alle preoccupazioni per il fallimento della banca regionale statunitense SVB , che in pochi ritenevano potesse colpire le banche europee,, che avrà un impatto maggiore sul settore.Nel frattempo, i mercati americani confermano una pessima performance, anch'essi intimoriti dalle vicende delle banche, con l'che scivola dell'1,94%.Pioggia di vendite sull', che scambia con una pesante flessione dell'1,70%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 6,90%, scendendo fino a 66,41 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +191 punti base, con un deciso aumento di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,00%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,27%, in perdita, che scende del 3,83%, e pesante, che segna una discesa di ben -3,58 punti percentuali.Pioggia di vendite sul listino milanese, che termina con una pesante flessione del 4,61%; sulla stessa linea, ilè crollato del 4,48%, scendendo fino a 27.679 punti.Pesante il(-3,38%); come pure, depresso il(-2,93%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 4,26 miliardi di euro, con un incremento del 40,40%, rispetto ai precedenti 3,03 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,01 miliardi.Su 448 titoli trattati in Borsa di Milano, 314 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 74. Invariate le rimanenti 60 azioni.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,52%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,88%.Preda dei venditori, con un decremento del 9,06%.Seduta negativa per, che scende dell'8,95%.Sensibili perdite per, in calo del 7,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,88%),(+5,70%),(+3,84%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,09%.In apnea, che arretra del 6,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,37%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,23%.Tra lepiù importanti:03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,6%; preced. 1,3%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,5%; preced. -1,8%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,2%; preced. 6%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,4%).