BCE chiama a rapporto le banche: vuole dati su esposizione a Credit Suisse

(Teleborsa) -sembra che abbiaper avere i dati sull', il cui default sembra sempre più probabile, dopo che il suo azionista di maggioranza ha chiarito che non ricapitalizzerà più la banca svizzera.cioè i titoli che scommettono sul fallimento della banca,in prossimità di quota 1.000, dopo che laha chiarito che, di cui detiene il 10% dopo aver partecipato alla precedente ricapitalizzazione con una cifra di 1,5 miliardi.Ora, secondo diverse agenzie stampa, fonti ben informate sulla vicenda, avrebbero riferito che laha chiamato all'appello i maggiori Istituti europei perdi ciascuna banca verso l'Istituto elvetico eTutto questo avviene alla, che si preparava ad annunciare un altro rialzo dei tassi di 50 punti base. Se ciò sia ancora opportuno dopo i casi della Silicon Valley Bank e di Credit Suisse, al momento, non è dato sapere, ma qualcosa dovrà emergere domani durante la conferenza stampa di Christine Lagarde sulla quale sono puntati i riflettori.Frattanto, il, conin perdita fra il 10% ed il 12%, Anchesono sacrificate con cali dlel'8-9%. Non fanni meglio i maggiori istituti italiani comeed, che perdono sino al 9%.