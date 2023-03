Mutui sempre più cari: rata media salita a 693 euro

(Teleborsa) -per effetto del nuovo, ma la corsa al rialzo sembrerebbe ormaiper effetto del dissesto di alcune banche, la piccola banca reginale statunitense SVB e la grande banca svizzera Credit Suisse, che hanno letteralmente azzoppato i mercati azionari.con un nuovo aumento dei tassi di 50 punti base, ma non ha datodel costo del denaro, che significa piccoli rialzi di 25 punti o addittuna un nulla di fatto nei prossimi mesi.L'aumento di 50 punti base del tasso d riferimento BCE potrebbe portare le. Secondo le simulazioni di Facile.it, se l’incremento BCE si riflettesse in maniera speculare sull’Euribor, la rata di un mutuo a tasso variabile standard passerebbeFino a pochi giorni fa, guardando i Futures sugli Euribor, la rata sarebbe potuta arrivare a giugno 2023 a 740 euro, ma così non sarà grazie alle vicende SVB e Credit Suisse, quindi gliprevedono oggi che laPer analizzare come sono cresciute le rate e come ancora potrebbero aumentare, a seguito del nuovo rialzo dei tassi da parte della BCE, è stato preso in esame un finanziamento a tasso variabile di 126.000 euro in 25 anni, sottoscritto a gennaio 2022.Ilusato nell’analisi è pari acorrispondente ad una. A partire dalla seconda metà del 2022 la BCE ha avviato un ciclo di aumenti consecutivi dei tassi, cosicché ile, con l'ultimo aumento dello 0,5% annunciato oggi, ladel mutuo tipoPer far fronte all’aumento delle rate e, molti mutuatari stanno valutando la possibilità di. Le richieste disono infatti tornate a crescere e, nei primi due mesi dell’anno, hanno rappresentato quasi ildi finanziamento.L’aumento dei tassi riguarda anche gli aspiranti mutuatari, che oggi devono fare i conti con condizioni meno favorevoli rispetto al passato. E questo si sta riflettendo an che sull'importo del mutuo richiesto che è calato in media a 136.935 euro, in diminuzione del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022.