Unidata e TWT lanciano prima iperfibra per aziende a Milano

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con ricavi totali pari a 51,3 milioni di euro, ha comunicato di aver- prima città in Italia - ilattraverso la società di recente acquisizione Il gruppo romano spiega che, da oggi, sarà possibile per le aziende che attiveranno il servizio scaricare inrispetto allo standard di mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del settore.La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) edil servizio coprirà integralmente la città con, prima di estendersi ed espandersi in altre città italiane."Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e connettività mai raggiunti prima in Italia - afferma il- Siamo orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa prima implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti dell'economia italiana. Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio un'opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul mercato"."Questa importante iniziativa rappresenta unadella strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso l'integrazione con la neoacquisita TWT", ha aggiunto.