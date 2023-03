Gas, Urso: dipendenza dalla Russia azzerata con Piombino e Ravenna

(Teleborsa) - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy,, ha assicurato che con l'arrivo adellae quella attesa a, l'Italia azzererà la propria dipendenza dal gas russo. In un'intervista a Radio24 il ministro ha confermato il cronoprogramma "per consentire al nostro paese di liberasi del tutto entro l'anno dalla dipendenza dele con l'arrivo della seconda nave a Ravenna, azzereremo del tutto la nostra dipendenza dal gas russo". Quanto aidel gas Urso non si è detto preoccupato. "Non credo che ci siano allarmi in vista. anche perché gli stoccaggi organizzati nello scorso anno sono sufficientemente pieni e l'inverno è stato più mite del previsto. Poi c'è l'accordo in Europa sul".Infine il ministro ha ribadito la volontà di ridurre glinazionali da 229 a circa un trentina. Parlando della legge delega sulla riforma degli incentivi ha aggiunto che "è più importante renderli omogenei con quelli regionali" che sono 1.757. Questa riforma e quella fiscale, ha aggiunto il ministro, "devono procedere insieme per indirizzare il treno dello sviluppo italiano, con la riduzione delle tasse per chi investe in innovazione e assume".