Lagarde (BCE): banche dell'eurozona solide, forniremo liquidità se necessario

(Teleborsa) - " Tali azioni sono state funzionali al ripristino di ordinate condizioni di mercato e alla stabilità finanziaria". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE), nell'introduzione dell'audizione presso la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (ECON)."Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi del mercato e siamo pronti a rispondere se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro - ha spiegato - Il. In ogni caso, il toolkit della BCE è completamente attrezzato per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario dell'area euro, se necessario, e per preservare la corretta trasmissione della politica monetaria".Analizzando lo stato di salute dell'economia, Lagarde ha osservato chedel 2022 e che l'elevata inflazione, le incertezze prevalenti e le condizioni di finanziamento più restrittive hanno intaccato i consumi privati e gli investimenti. Gli indicatori delle indagini sull'attività economica sono però costantemente migliorati negli ultimi mesi, in concomitanza con la riduzione dei timori per la carenza di energia e l'aumento dei prezzi. "Questi fattori, insieme al continuo sostegno fornito dalla politica fiscale e alla continua resilienza del mercato del lavoro, dovrebbero sostenere una", ha commentato.Sul fronte dell'inflazione, scesa dal picco dello scorso ottobre, ha osservato che lesulla scia di mercati del lavoro robusti, che mirano a recuperare parte del potere d'acquisto che hanno perso a causa dell'elevata inflazione. Inoltre, "in settori caratterizzati da un'offerta limitata e da una domanda in ripresa". Infine, lo shock dei prezzi dell'energia "implica un duro colpo per l'economia interna, che dovrebbe essere assorbito sia dalle imprese che dai lavoratori per evitare che si trasformi in una spirale di aggiustamenti al rialzo dei prezzi e dei salari".Siccome "", la scorsa settimana il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare di 50 punti base i tre principali tassi di interesse della BCE. "L'elevato livello di incertezza rafforza l'importanza di un approccio dipendente dai dati per le nostre decisioni sui tassi ufficiali, che saranno determinate dalla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell'inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria", ha ribadito oggi Lagarde.