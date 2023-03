Oltre 300 miliardi di flussi liberati da "liquidity event" nelle aziende di famiglia italiane negli ultimi 10 anni

Sugli oltre 2.360 deal individuati nel periodo, in 1.055 casi è disponibile il controvalore dell’operazione ed emerge che in 10 anni sono passati di mano oltre 141 miliardi di euro. Proiettando questo valore a tutto il campione, che include anche i deal undisclosed, si può stimare sui 10 anni un flusso complessivo di circa 300 miliardi di euro. È quanto è emerso dalla ricerca di Pictet Wealth Management (Pictet WM), uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa, “Liquidity event nelle aziende di famiglia italiane. Analisi degli ultimi 10 anni (2013-2022)”, realizzata in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, che propone un’analisi inedita sui ‘liquidity events’ che negli ultimi 10 anni sono stati originati dalla cessione di aziende familiari italiane.







Alessandra Losito, Equity Partner, Country Head di Pictet Wealth Management in Italia ha commentato: "I liquidity events sono diventati un tema strategico per il Paese. Le famiglie e gli imprenditori che ricevono dalla cessione delle loro aziende un ingente flusso di liquidità diventano a loro volta dei veri e propri investitori istituzionali. Il Wealth Management può quindi ricoprire oggi un ruolo centrale, attraverso una gestione strategica e di valore dei flussi di ricchezza generati da queste operazioni che impattano sempre più aziende familiari in Italia. In questo processo, noi di Pictet Wealth Management, supportiamo i nuovi investitori nell’allocazione ottimale di tali risorse, con l’obiettivo di proteggere, sviluppare e trasmettere il patrimonio tra le generazioni e attraverso gli eventi della vita. L’obiettivo è creare un circolo virtuoso dove i flussi risultanti da questi deal vengano poi reimmessi nel mercato sotto forma di investimenti in nuove idee e progetti, generando un impatto positivo nell’economia reale tanto quanto sui mercati finanziari. D’altronde le aziende familiari italiane rappresentano una delle classi imprenditoriali più dinamiche e innovative al mondo. Ringrazio il Politecnico di Milano per aver realizzato con noi questa ricerca, con l’intento di offrire una dettagliata e inedita panoramica delle dinamiche dei liquidity events in Italia negli ultimi 10 anni".



Giancarlo Giudici, Professore ordinario della School of Management del Politecnico di Milano e referente scientifico della Ricerca, ha aggiunto: "Ci auguriamo che la nostra analisi possa far emergere al meglio quelli che sono i principali trend che caratterizzano i liquidity events di aziende familiari in Italia e i molteplici impatti che questi possono generare per il tessuto economico del nostro Paese. Oggi le aziende familiari rappresentano, infatti, un ‘bacino’ di origination importante per il mercato del M&A in Italia. L’ingente liquidità liberata negli ultimi 10 anni da questa tipologia di operazioni ha rappresentato un importante flusso di nuove risorse, che si è sicuramente riversanata anche nell’economia reale del Paese. Tra i principali attori coinvolti, i fondi di Private equity, dopo i soggetti coprprate, sono il più importante investitore nei liquidy events delle aziende familiari italiane. E questa tipologia di investitori professionali svolge un ruolo determinante nell’accompagnare le imprese familiari (soprattutto di piccola e media dimensione) ad approcciare il mercato dei capitali, per crescere ed organizzarsi in maniera più strutturata e manageriale. Ringraziamo Pictet Wealth Management per la fiducia e l’opportunità di indagare insieme una tematica sempre più rilevante per l’intera comunità finanziaria".



Con l’obiettivo di analizzare i ‘liquidity event’ che hanno coinvolto imprese italiane a controllo familiare (‘family business’) dal 2013 al 2022, la ricerca Pictet Wealth Management-Politecnico di Milano ha individuato nei 10 anni 2.365 liquidity events, di questi in 853 casi (pari al 36,1%) il controvalore è noto ed è maggiore di 10 milioni di euro, mentre in 202 casi (8,5%) è inferiore a 10 milioni di euro.

