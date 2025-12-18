Milano 16:24
LVMH, Laura Burdese nuova CEO di Bulgari da luglio 2026

(Teleborsa) - LVMH, colosso del lusso francese, ha annunciato la nomina di Laura Burdese a CEO di Bulgari, a partire dal 1° luglio 2026.

Burdese lavora nel Gruppo LVMH da quasi 10 anni, dove ha iniziato come CEO di Acqua di Parma, prima di entrare in Bulgari nel 2022 come Chief Marketing Officer. Dopo aver guidato la trasformazione e l'evoluzione del marchio negli ultimi anni, nel luglio 2024 è stata promossa a Vice CEO. Nel suo nuovo ruolo, Laura proseguirà il lavoro svolto da Jean-Christophe Babin negli ultimi 12 anni.

Dopo oltre 25 anni, prima presso TAG Heuer e poi presso Bulgari, Jean-Christophe Babin lascerà la carica di CEO di Bulgari. Babin continuerà a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, CEO della divisione Bulgari Hotel Business Unit e presidente della Fondazione Bulgari.

"Sono molto orgoglioso di questa transizione fluida, da un grande leader a un'altra - ha commentato Stéphane Bianchi, Managing Director del Gruppo LVMH e CEO di LVMH Orologeria e Gioielleria - Negli ultimi tre anni, Laura e Jean-Christophe hanno collaborato per sostenere e coordinare il rafforzamento dell'iconica Maison gioielliera romana. La nomina di Laura, oltre ad aprire un nuovo capitolo per Bulgari, rappresenta un riconoscimento del suo importante contributo e dei suoi successi".
