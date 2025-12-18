LVMH, Laura Burdese nuova CEO di Bulgari da luglio 2026

LVMH

(Teleborsa) -, colosso del lusso francese, ha annunciato la, a partire dal 1° luglio 2026.Burdese, dove ha iniziato come CEO di Acqua di Parma, prima di entrare in Bulgari nel 2022 come Chief Marketing Officer. Dopo aver guidato la trasformazione e l'evoluzione del marchio negli ultimi anni, nel luglio 2024 è stata promossa a Vice CEO. Nel suo nuovo ruolo, Laura proseguirà il lavoro svolto da Jean-Christophe Babin negli ultimi 12 anni.Dopo oltre 25 anni, prima presso TAG Heuer e poi presso Bulgari,di Bulgari. Babin continuerà a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, CEO della divisione Bulgari Hotel Business Unit e presidente della Fondazione Bulgari."Sono molto orgoglioso di questa transizione fluida, da un grande leader a un'altra - ha commentato- Negli ultimi tre anni, Laura e Jean-Christophe hanno collaborato per sostenere e coordinare il rafforzamento dell'iconica Maison gioielliera romana. La nomina di Laura, oltre ad aprire un nuovo capitolo per Bulgari, rappresenta un riconoscimento del suo importante contributo e dei suoi successi".