Transizione energetica, Assocostieri: "Incentivare biogas e bioGNL e sostenere fonti di produzione dell'idrogeno"

(Teleborsa) - Le infrastrutture di stoccaggio e distribuzione del GNL sono fondamentali al fine di sviluppare un sistema sostenibile di trasporto marittimo e stradale. Secondo, è necessario, pertanto, dare ampia applicazione al sistema delle Garanzie di Origine, contribuendo ad aumentare lae di conseguenza a svilupparne la produzione. Per l'Associazione, è importante che tale sistema includa anche quelle infrastrutture che non sono interconnesse alla rete di trasporto del gas naturale, nonché gli impianti che permettono la liquefazione fisica o virtuale situati anche in luoghi diversi dai siti di produzione che ricevono il gas tramite la rete, compresi i distributori di gas allo stato liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, conformemente a quanto previsto nel Decreto ministeriale biometano del 15 settembre 2022.In previsione delle, che al 2024 estenderà il meccanismo di scambio delle quote di emissione ai trasporti marittimi e al 2027 prevederà uno schema ETS parallelo (cosiddetto ETS 2) per i trasporti stradali e gli edifici, è importante – sottolinea Assocostieri in una nota – valorizzare l'utilizzo delle Garanzie di Origine emesse per la produzione di biometano nell'ambito di tale sistema.Inoltre, "nella fase di avvio della filiera dell'idrogeno rinnovabile – sottolinea– sarebbe utile includere tutte le forme di produzione, senza trascurare quelle ormai consolidate". Lo stesso discorso vale anche per l'elettrico e il termico: sarebbe limitante includere nel sistema di scambio delle quote di emissione solamente le GO ricavate da gas rinnovabili da biomassa.