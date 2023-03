Vertice Russia-Cina, Putin: "Interesse per le proposte di Pechino sull'Ucraina"

(Teleborsa) - Si sono conclusi i colloqui tra ile ilL'incontro tra i due leader, iniziato al Cremlino alle 16.30 ora locale, le 14.30 in Italia, è durato quattro ore e 30 minuti. Il faccia a faccia informale tra Putin e Xi – secondo quanto si apprende – è proseguito, in formato allargato, durante una cena di sette portate. Un incontro preparatorio in vista dell'alle 15 ora locale (le 13 in Italia).Al centro dell'incontro – fa sapere l'agenzia di stampa Ria Novosti – la, lae ilper risolvere la crisi."Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina – ha dettoa Xi Jinping all'inizio del loro incontro al Cremlino –. Nel nostro incontro avremo l'opportunità di discutere il piano cinese. Noi siamo aperti ai negoziati ma una soluzione diplomatica per l'Ucraina deve tenere conto del «principio della sicurezza indivisibile di tutti i Paesi".Il presidente cinese ha detto al suo omologo russo che Mosca e Pechino "condividono obiettivi simili". "I nostri paesi devono avere stretti rapporti – ha affermatodefinendo Putin "un caro amico" –. La Cina presta grande attenzione allo sviluppo delle relazioni con la Russia, poiché questo ha una sua logica storica, siamo i più grandi paesi vicini, siamo partner in una cooperazione strategica globale".