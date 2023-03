Visco: non ci sono problemi di capitalizzazione nelle nostre banche

(Teleborsa) - Il governatore della Banca d'Italia,, ha affermato che le recentiin"vedono il sistema finanziario europeo non direttamente coinvolto", mentre "il problema per noi è un problema sostanzialmente di rischi di, perché la fiducia è qualcosa che bisogna mantenere con una capacità di risposta, con la, e la vigilanza europea sicuramente è ben consapevole e ben condotta e con una risposta sul fronte della liquidità."Noi abbiamo tutti gli strumenti per far fronte a qualunque crisi diche ci possa essere", ha assicurato Visco durante un convegno di Affari&Finanza. "Non ritroviamo nelle nostre banche problemi di" e sono vigilate "in modo capillare", ha aggiunto. Visco ha ricordato degliper le liquidità in dollari appena annunciato con la Federal Reserve e le banche centrali di Canada, Giappone e Svizzera. "Ci possono essere chiaramente difficoltà e vanno affrontate caso per caso, ma non c'è quella spinta sistemica endogena che ci fa in qualche modo preoccupare", ha dichiarato.Anche inle "restano molto elevate" sulle prospettive economiche ma "tutto sommato le nostre proiezioni attuali, per scenari che non posso essere che molto incerte, sono migliori di quelle che avevamo immaginato alcuni mesi fa. Ovviamente nel frattempo si è sovrapposta un'altra incertezza quella legata agli sviluppi finanziari che possono avere un impatto per vari motivi sul complesso del quadro economico", ha poi spiegato il governatore della Banca d'Italia.Per quel che riguarda le, Visco le ha definite "cruciali". "Non possiamo perdere di vista i vincoli di bilancio, questo è un punto cruciale", ha sottolineato. Al tempo stesso bisogna effettivamente attuare le riforme previste dalperché "sono la componente complementare" e "sono essenziali" per affiancare agli investimenti per rilanciare l'economia, ha aggiunto.