Xi incontra Putin a Mosca. Cina punta a "ruolo costruttivo" nel processo di pace

(Teleborsa) -fra il Presidente russoed quello cinese, nel giorno in cui i due leader, primo incontro della tre giorni in Russia del leader cinese. Putin ha pubblicato un editoriale sul Quotidiano del Popolo cinese, mentre Xi ha consegnato il suo pensiero alla Rossiyskaya Gazeta, perfra i due Paesi e sottolineare ilucraina.Il programma ufficiale del Cremlino per la, prevede uned un altro incontro ufficiale domani, al quale seguirà una conferenza stampa congiunta e la firma di vari accordi di cooperazione.ha affermato di nutrireper la visita di Xi a Mosca, la prima dallo scoppio della guerra, e di ala volontà della Cina di svolgere un, che ha affrontato più direttamente il tema della guerra in Ucraina, ha ribadito che ilproposto dalla Cinaa Kiev da parte di Stati Uniti e Nato, e ribadisce iled una. Soluzione che - secondo il leader cinese - si può trovare "se tutti sono guidati dal concetto di sicurezza comune, globale, congiunta e sostenibile, e continuano il dialogo e le consultazioni in modo paritario, prudente e pragmatico".Xi ha anche sottolineato che occorreed ha sottolineato che la fine della guerra garantirebbe "la stabilità della produzione globale e delle catene di approvvigionamento".Affrontando ancora concetti di stampo più economico, il Presidente cinese ha affermato che iled ha affermato che i die Paesi puntano ain modo da contrastare gli "atti di egemonia, di dispotismo e di bullismo". Dal canto suo Putin ha definito Xi "buon vecchio amico" con il quale "la nostra cooperazione strategica è diventata di natura veramente globale ed è alle porte di una nuova era".