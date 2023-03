Auto, immatricolazioni europee in forte crescita a febbraio

Stellantis

Gruppo Volkswagen

Renault

BMW

(Teleborsa) -. In base agli ultimi dati pubblicati dall', l'associazione europea dei costruttori d auto, si è registrato unrispetto alle 719.783 unità vendute lo scorso anno. Il dato porta in attivo il bilancioche fa segnare unnei primi due mesi dell'anno.(Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il, le vendite segnano una febbraio ed un +11,5% nei primi due mesi dle 2023.A febbraio, ilfa segnare un aumento del, al pari dellache fa un balzo del 32,1%, mentre laregistra un più contenuto +9,1%. Laregistra una relativaPer quanto concerne i singoli marchi,registra un aumento delle vendite del 2% nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una quota di mercato in calo al 18,5%. In particolare laha fatto segnare un aumento del 6,3% con uno share del 5,9%, mentreregistra un +0,5% al 3,4% di quota di mercato.Il, comprese Audi e Porsche, mostra una performance positiva (+21,2%) e porta la sua quota in aumento al 26,1%.Fra gli altri marchi più popolari in Europa, laregistra una crescita delle vendite del 28,8%, con una quota in aumento al 10,1%. Fra le auto più alte di gamma, la tedescafa segnare un +4,2%, con quota di mercato in calo al 5,5%, mentreregistra un -5,7% con quota di mercato in calo al 6,2%.