Mercato auto Europa, continua la crescita. Italia maglia nera nell'elettrico

(Teleborsa) -che a febbraio (per il settimo mese consecutivo) mostrarispetto alle 804.414 unità di febbraio 2022. Positivo quindi il primo bimestre dell'anno conmmatricolazioni, in rialzo a +11,5% rispetto a 1.627.193 di gennaio-febbraio 2022.Per quanto riguarda la diffusione di autonotizie non incoraggianti perche conlontana non solo da Germania, Regno Unito e Francia (con quote rispettivamente al 21,5%, 22,9% e 23,8%), ma anche dalla Spagna (11,0%). L'ultimo posto per l'Italia vale anche nel bimestre con una quota di Ecv al 7,6%, contro il 18,5% della Germania, 21% del Regno Unito, 23,1% della Francia, 11% della Spagna., ma il tema vive in questi giorni un momento di grande confusione a livello nazionale ed europeo. Oggi assistiamo ad un dibattito non basato su dati scientifici ma inquinato da posizioni partigiane, che rischia di portare fuori strada e danneggiare sia i consumatori che i lavoratori", sottolinea Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE."I 12 anni che mancano per il 2035 - aggiunge -, e molti Costruttori hanno già dichiarato che fermeranno la produzione di veicoli endotermici anche prima di quella data."A febbraio 2023 il(+12,2%) complice il confronto con il risultato di mercato di febbraio 2022 (-5,4% e 804.028 unità), che era stato il peggior febbraio in termini di volumi da quando Acea effettua la rilevazione". Così Paolo Scudieri, presidente di Anfia, sottolineando che "tutti e cinque i major market (incluso UK) riportano una variazione positiva: i rialzi più significativi, a doppia cifra, sono quelli di Regno Unito (+26,2%), Spagna (+19,2%) e Italia (+17,4%), seguiti da Francia (+9,4%) e Germania (+2,8%)". "Il contesto - prosegue - in cui si muove l'industria automotive in questo inizio 2023 resta molto sfidante, anche alla luce delle recenti disposizioni europee sui nuovi target di CO2 - di cui attendiamo gli sviluppi, dopo lo slittamento del voto del Consiglio Europeo - e della proposta sullo standard Euro 7, di cui riteniamo necessaria una profonda revisione in termini di target, timing e modalità di testing, oltre che un coordinamento con il dossier CO2"."Su quest'ultimo fronte, le recenti dichiarazioni di Frans Timmermans, Vicepresidente della Commissione Europea, sembrano rafforzare la possibilità che il percorso didella mobilità venga gestito aprendo anche ad altre tecnologie oltre all'elettrico, - come auspicato da Anfia, lasciando spazio non solo agli e-fuels, ma anche a bio-carburanti e idrogeno". "Con queste premesse, è importante che l'Ue prenda una decisione il prima possibile perché questa situazione di incertezza grava ulteriormente sulla filiera produttiva, impegnata negli investimenti per la riconversione degli impianti e per lo sviluppo di nuove tecnologie", conclude Scudieri.