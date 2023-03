Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 32.245 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.952 punti.Leggermente positivo il(+0,34%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,67%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,11%),(+2,01%) e(+1,36%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,84%),(+2,48%),(+2,47%) e(+2,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,80%),(+3,02%),(+3,00%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -14,18%.Seduta negativa per, che scende del 5,91%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,51%.scende del 2,58%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 5%; preced. -0,7%)15:00: Vendita case esistenti (atteso 417 Mln unità; preced. 4 Mln unità)15:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 811K barili; preced. 1,55 Mln barili)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -214 Mld $; preced. -217,1 Mld $)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 192K unità)15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,2%)15:00: Vendita case nuove (atteso 648K unità; preced. 670K unità).