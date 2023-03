Greenwashing, arriva la direttiva per contrastare il falso "green"

(Teleborsa) - Laha annunciato una, che fissa criteri comuni, cioè le asserzioni ambientali di natura ingannevole. I consumatori beneficeranno disui prodotti dichiarati ecologici e diper scegliere prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente.A beneficiare di queste nuove norme saranno, poiché quelle che si sforzano realmente di migliorare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti saranno più facilmente riconosciute e premiate dai consumatori e potranno incrementare le loro vendite anziché dover far fronte a una concorrenza sleale. La proposta contribuirà quindi a creareper quanto riguarda ledei prodotti.La mancanza di norme comuni per le imprese alimenta il greenwashing e crea condizioni di disparità nel mercato europeo, a scapito delle imprese realmente sostenibili. Uno studio della Commissione del 2020, infatti, ha rilevato che ilambientali esaminate nell'UE eranoe che ilera del tutto"Con la presente proposta diamo ai consumatori la garanzia del fatto che i prodotti venduti come rispettosi dell'ambiente lo siano veramente", ha affermato, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo., commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha ricordato che "sul mercato dell'UE si contano 230 marchi di qualità ecologica diversi", aggiungendo che l'obiettivo è "aiutare i consumatori a scegliere con maggiore fiducia e far sì che siano premiate le imprese che si impegnano concretamente a ridurre il loro impatto sulla natura, sull'uso delle risorse, sulle emissioni climatiche o sull'inquinamento".Secondo la normativa, le imprese che scelgono di presentare una "autodichiarazione ambientale" riguardante i loro prodotti e servizi dovrannoe convalidate da prove scientifiche e rispettareper suffragare tale affermazione. La proposta riguarda le, quali: "T-shirt realizzata con bottiglie di plastica riciclata" o "imballaggio in plastica riciclata al 30%". Si intende inoltre. La proposta riguarda tutte le autodichiarazioni volontarie riguardanti gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali di un prodotto, di un servizio o l'operatore stesso, mentre esclude le autodichiarazioni disciplinate dalle norme esistenti dell'UE, come il marchio Ecolabel UE o il logo degli alimenti biologici, in quanto la legislazione in vigore garantisce già l'affidabilità di tali dichiarazioni regolamentate.La proposta. Attualmente esistono, cosa che genera confusione e sfiducia nei consumatori. Per controllare la proliferazione di tali marchi, non saranno consentiti nuovi sistemi pubblici di etichettatura, a meno che non siano sviluppati a livello europeo.La proposta odierna integra la proposta del marzo 2022 sullastabilendo norme più specifiche in materia di asserzioni ambientali, oltre a un divieto generale di pubblicità ingannevole.