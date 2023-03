Tassi USA, verdetto Fed tra crisi banche e inflazione

SVB

(Teleborsa) - Tornata la fiducia sul settore bancario dopo il salvataggio di Credit Suisse da parte di UBS e le misure messe in atto negli Stati Uniti per mettere in sicurezza le banche regionali in difficoltà , i mercati ora tornano a concentrarsi sulle mosse della Fed e soprattutto su quali saranno le parole del, durante la conferenza stampa post decisione.Le attese sono per un rialzo di 25 punti base, piuttosto che il mantenimento dello status quo.Si tratta di una delle riunioni politiche meno scontate e più incerte degli ultimi della banca centrale americana che si trova a bilanciare un'inflazione che si contrasta con il rialzo dei tassi e un'instabilità finanziaria dopo le vicende diStasera, alle 19.00 italiane, i vertici della Federal Reserve, divisi tra incudine e martello, annunceranno la loro decisione di politica monetaria. Il presidente della Fed, Powell terrà una conferenza stampa alle 19.30. per spiegare la decisione presa dal FOMC.Questa riunione sarà accompagnata dalla pubblicazione delle proiezioni aggiornate su PIL, inflazione e occupazione e dei "dots", che rappresentano le previsioni dei singoli governatori, e che potrebbero offrire un quadro del tutto nuovo. Secondo le indicazioni dei dots di dicembre, la Fed dovrebbe alzare i tassi di interesse, entro fine anno, di altri 50 punti base, fino al 5-5,25% dall’attuale 4,50-4,75%.