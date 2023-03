Gruppo Fs e Palazzo Reale di Milano insieme per la mostra "Helmut Newton: Legacy"

(Teleborsa) - In treno aper assistere alla mostra, retrospettiva a cento anni dalla nascita del celebre fotografo in programma adal 24 marzo al 25 giugno. L’esposizione si propone di dare uno sguardo nuovo all’unicità, allo stile e al lato provocatorio del lavoro dell’artista, mettendo in evidenza aspetti meno noti con un focus specifico sulle fotografie di moda più anticonvenzionali.In occasione dell’evento il, con Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri, consentirà ai visitatori di raggiungere comodamente il capoluogo lombardo usufruendo di particolari agevolazioni. I viaggiatori in possesso di un biglietto ferroviario delle Frecce, deglicon destinazione Milano - e data antecedente al massimo tre giorni da quella in cui si visita la mostra - potranno accedere all’esposizione in due al prezzo di una sola persona.Una particolaresarà prevista anche per i viaggiatori singoli delleprovvisti di titolo di viaggio con destinazione Milano (data antecedente al massimo tre giorni rispetto alla visita); per chi si sposta singolarmente con gli Intercity; per i possessori di un biglietto di corsa semplice valido per il giorno di accesso alla mostra; o per gli abbonati mensili e annuali a tariffa sovraregionale Trenitalia valida per raggiungere Milano.Lapresenterà circa 250 opere, molte delle quali inedite. Polaroid e contact sheets forniranno inoltre informazioni sul processo creativo di alcuni dei motivi iconici presenti. Pubblicazioni speciali, insieme a riviste d’epoca e materiali d’archivio, contribuiranno a far comprendere il contesto nel quale nasceva l’ispirazione di questo straordinario artista.Con il sostegno alla mostra Helmut Newton: Legacy di Palazzo Reale il Gruppo FS conferma il suo impegno a fianco di importanti appuntamenti dellafavorendo la mobilità di visitatori e appassionati con collegamenti nazionali e regionali frequenti, sostenibili e capillari. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto artistico, turistico, civile ed economico del Paese.