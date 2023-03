Immsi, 2022 record con fatturato sopra i 2 miliardi. Dividendo di 3,9 centesimi

Immsi

(Teleborsa) -, holding italiana quotata su Euronext Milan e controllata dalla famiglia Colaninno, ha chiuso il 2022 conpari a 2.126,1 milioni di euro, il valore più alto mai registrato, in crescita del 24,4% rispetto al 2021. L'è stato di 287,3 milioni di euro, il miglior valore mai raggiunto, in aumento del 24,6%, con un13,5%% (13,5% nel 2021).Ilè stato positivo per 63,9 milioni di euro, in forte incremento (+80,4%) rispetto ai 35,4 milioni di euro nel 2021, ed è inclusivo della quota dei minorities (36,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e 23,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021).L'al 31 dicembre 2022 risulta pari a 731,7 milioni di euro, in miglioramento di 32,5 milioni di euro rispetto agli 764,2 a fine 2021 per effetto del positivo andamento del business e della gestione del capitale circolante. Nel 2022 Immsi ha consuntivatoper 154,5 milioni di euro (165 milioni di euro del 2021).Ilproporrà all'Assemblea degli Azionisti di distribuire undell'esercizio 2022 di 3,9 centesimi di euro (3 centesimi nell'esercizio precedente), lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, pari a complessivi euro 13.280.670. La data di stacco della cedola n. 14 è il giorno 22.05.2023, record date 23.05.2023 e data di pagamento 24.05.2023.