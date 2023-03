Rekeep, ricavi 2022 superano 1,29 miliardi di euro con crescita all'estero

(Teleborsa) -, principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, ha chiuso ilconpari a 1,29 miliardi di euro, in aumento del 15,4% rispetto agli 1,12 miliardi di euro al 31 dicembre 2021, undi 129,7 milioni di euro (+10,7%) e undi 27,5 milioni di euro, in forte incremento rispetto ad un risultato negativo per 21 milioni di euro al 31 dicembre 2021 sul quale avevano inciso i costi non ricorrenti sostenuti per l'operazione di refinancing del gruppo.L'al 31 dicembre 2022 è pari a 449,8 milioni di euro, rispetto ai 380,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021, in crescita a causa dell'incremento dei volumi registrato nel corso dell'anno a seguito dell'aumento dei prezzi dell'energia. Ilal 31 dicembre 2022 è pari a 3,1 miliardi di euro, in miglioramento del 3,4%."Pur a fronte di un anno estremamente complesso dal punto di vista macroeconomico e caratterizzato da grande incertezza, chiudiamo l'esercizio 2022 con ricavi, marginalità ed utile in crescita rispetto al 2021 - ha commentato l'- Valori positivi che ci consentono di, consapevoli della capacità, competitività e know-how del nostro gruppo"."Particolarmente importanti risultano, in particolare, in termini prospettici, sia la nostra, trainata dalle buone performance in Polonia e dall'apprezzamento delle nostre conoscenze e competenze in ambito sanitario in Francia, dove ci siamo aggiudicati diverse nuove commesse, sia l'incremento del portafoglio totale commesse", ha aggiunto.