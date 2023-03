Banche, Macron: in corso attacchi speculativi ma fondamentali dell'Eurozona sono solidi

Credit Suisse

(Teleborsa) - Il presidente francese,ha spiegato che leche, a partire dagli Usa, stanno cominciando a toccare alcune banche europee, come, sono il risultato disul mercato. Bisogna distinguere tra i comportamenti speculativi, e idel, ha aggiunto durante la sua conferenza stampa al termine Consiglio europeo, "che restano sani, sotto una supervisione solida", che costituisce una situazione "non comparabile" con quella esistente negli Usa o in altre zone."Durante l'Eurosummit stamattina – ha dichiarato Macron – abbiamo fatto il punto con la presidente dellaChristine Lagarde, sulla situazione del settore bancario all'esterno delle nostre frontiere. I fondamentali dellesono solidi, e possiamo felicitarci delle esigenze delle nostrein materia. Abbiamo imparato ladelle crisi passate, e questo vuole dire che l'Eurozona è oggi la zona in cui le banche sono le più solide, perché sono seguite nella maniera più scrupolosa, con i controlli dei tassi bancari di solvibilità e di liquidità" che sono stati decisi "a seguito della crisi finanziaria del 2008-2010"."Questo contesto – ha proseguito – deve incitarci ad accelerare ladell'e dell', per avere un'Eurozona e un'Unione europea che tutelano ile in cui le banche "sono più solide in termini di finanziamento delle loro attività". D'altra parte, ha aggiunto, abbiamo "una strategia macroeconomica adatta al contesto, e per questo", come Francia, "sosteniamo le proposte della Commissione europea in materia di governance economica che mi sembrano un punto chiave a questo riguardo".Rispondendo a una domanda specifica suldella crisi, vista la caduta in borsa di Deutsche Bank, che ha già avuto un primo impatto su una grande banca francese, la, Macron ha osservato: "Credo che ciò che sta succedendo sia abbastanza chiaro: siamo in una situazione molto diversa" rispetto a ciò che succede fuori dall'UE "perché abbiamo unaesigente nell'Eurozona, con una grandee iche sono seguiti da vicino, con esigenze che sono nettamente superiori a quelle degli Stati Uniti e di altre banche. Uno dei problemi di Credit Suisse, d'altra parte, è stato l'esposizione a certi attivi americani com'è noto"."Dunque – ha sottolineato il presidente francese – non siamo in una situazione comparabile, i fondamentali sono sani. Questo, d'altra parte ha avuto un costo per l'Eurozona in passato, perché siamo stati più esigenti con noi stessi, e ciò ha pesato sul nostro sistema bancario. "Quello che succede – ha ribadito Macron – è che ci sono degli speculatori che stanno attaccando i, che li stanno testando; e questo ha avuto stamattina un impatto sui"."Ma credo – ha concluso Macron – che bisogna saper distinguere tra igli attori che cercano di fare soldi a breve termine, e i fondamentali, che restano sani, sotto unache ha mostrato la sua robustezza negli ultimi anni".