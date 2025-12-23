Kairos Partners: bond 2026, scenario ancora favorevole ma opportuno approccio dinamico e flessibile

(Teleborsa) - Per i primi tre mesi del nuovo anno nel comparto obbligazionario "è legittimo attendersi ilche ha contraddistinto questi ultimi mesi del 2025", commenta"Dal punto di vista macroeconomico i numeri segnalano una, senza che però questo abbia riacceso particolari pressioni sul lato dell’inflazione. Di conseguenza è ipotizzabile, pur con importanti differenze fra area geografica e area geografica, unche ha visto protagoniste le principali Banche centrali globali, sullo sfondo di un quadro di benevola stabilità del contesto economico".È verosimile, prosegue Bove, che "l’azione strategica sui tassi di politica monetaria possa lasciare il campo, a un certo punto, ae a, per dosare in maniera più puntuale eventuali esigenze di liquidità del sistema".Tutto il segmento del credito continua a essere supportato da une da, sottolinea l'analista che evidenzia anche come gli, "seppur a livelli assoluti piuttosto compressi", offrano comunque "un, soprattutto se letto alla luce della solidità dei fondamentali di bilancio".Sotto questo punto di vista, Kairos Partners guarda "con interesse anche ai segmenti deglie degli, anche se alla luce delle valutazioni raggiunte su quest’ultima area occorre un, sempre privilegiando un’".La visione - avverte Bove - "resta costruttiva anche su tutto il segmento deima anche in questo caso, alla luce delle, occorre prestare particolare attenzione agli elementi specifici e caratterizzanti delle singole emissioni. Questovale soprattutto nel segmento dei, dove la data di call e i livelli di reset saranno gli elementi distintivi che guideranno le performance relative all’interno del comparto".Ad avviso dell'esperto, in questo contesto, "appare interessante anche l’area deisia insia in: segmenti che, soprattutto nel secondo caso, portano con sé unama che possono beneficiare anche di un posizionamento non eccessivamente affollato nel contesto delle allocazioni globali".Pur in uno scenario che appare ancora favorevole per il mondo bond - avverte Bove - entrando nel 2026 è necessario ipotizzareall’interno di diverse geografie, scadenze e settori."Mai come oggi - conclude l'head of Fixed Income di Kairos - all’interno dell’asset class obbligazionaria, appare opportuno un, che a nostro avviso costituisce l’unico modo per affrontare i rapidi mutamenti a cui stiamo assistendo a livello globale.