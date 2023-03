UnipolSai, utile 2022 in crescita. Dividendo pari a 0,16 euro

UnipolSai

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa quotata su Euronext Milan, ha ha conseguito risultati in linea con gli obiettivi del Piano Strategico nel, realizzando undi 651 milioni di euro, rispetto ai 723 milioni di euro dell'anno precedente. Al netto delle componenti straordinarie che hanno caratterizzato i risultati 2021 e 2022, tra cui lo stanziamento di un fondo di solidarietà per il prepensionamento di circa 900 dipendenti contabilizzato nell'ultimo trimestre scorso, il2022, pari a 789 milioni di euro, è significativamente superiore al risultato normalizzato 2021, pari a 596 milioni di euro.Al 31 dicembre 2022 la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 13.645 milioni di euro, in crescita (+2,4%) rispetto ai 13.329 milioni di euro al 31 dicembre 2021.La raccolta diretta, 8.304 milioni di euro, ha registrato una significativa crescita (+4,5%) rispetto ai 7.943 milioni di euro raggiunti al 31 dicembre 2021, grazie ai buoni risultati sia del comparto, che registra premi per 3.888 milioni di euro in aumento dell'1,3% rispetto all'esercizio precedente, sia di quello Non Auto, con una raccolta di 4.416 milioni di euro e una crescita del 7,6% rispetto al 31 dicembre 2021Nel settore, il Gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 5.341 milioni di euro, sostanzialmente in linea (-0,8%) con i 5.386 milioni di euro registrati nell'esercizio 2021, in un contesto di mercato non favorevole, caratterizzato da alti livelli di inflazione, elevata volatilità dei mercati finanziari e dall’innalzamento dei tassi di interesse.L'individuale di UnipolSai al 31 dicembre 2022 risulta pari al 288% (326% a fine 2021), mentre l'indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 274%2 (284% al 31 dicembre 2021).UnipolSai Assicurazioni ha chiuso il 2022 con un utile civilistico di 144,7 milioni di euro. Sulla base di questo risultato, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta all'Assemblea dei Soci didi utili distribuibili - in particolare, della riserva straordinaria - per 308 milioni di euro, e quindi per complessivi 452,7 milioni di euro, corrispondenti a unper l'esercizio 2022 pari a 0,16 euro per ogni azione.