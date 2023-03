Confindustria: nel 2023 "crescita piatta", stima PIL +0,4%

(Teleborsa) - L'si profila in forte rallentamento rispetto alla media 2022 (+3,7%), ma comunque più favorevole di quanto ipotizzabile fino a qualche mese fa quando si prevedeva una crescita zero. Un miglioramento che è esclusivamente legato alla migliore dinamica nella seconda metà del 2022. Infatti, escludendo il trascinamento, per quest'anno si conferma una crescita piatta. Invece, per il 2024 la crescita, grazie al rientro dell'inflazione, alla politica monetaria meno restrittiva e alla schiarita nel contesto internazionale si prevede in miglioramento, al +1,2% annuo. E' quanto si legge nelLa variazione acquisita per il 2023, ovvero quella che si avrebbe se i quattro trimestri registrassero una crescita nulla, è pari al +0,4%.: quest’ultima è la risultante di un dato positivo della Spagna (+0,8%) e della Francia (+0,2%) e negativo per la Germania (-0,1%).E' così grazie soprattutto all'ottima performance del 2° trimestre 2022 e alla buona tenuta osservata nel 3°, la crescita annua del PIL italiano nel 2022 non ha risentito in modo particolare della riduzione nel 4° trimestre (-0,1%), meno negativa del previsto, e trasmette all'anno appena iniziato una eredità positiva.Quindi, il, rispetto a quello delineato a ottobre scorso, èIl quadro delineato degli economisti del Centro Studi di Confindustriache ledella guerra in Ucraina. Avverte però che tra i rischi, oltre a quelli connessi alla corretta calibrazione della politica monetaria, c'è la possibilità di unche può coinvolgere, come emerso di recente, la solidità delle banche a livello internazionale (dopo gli episodi in Usa e Svizzera) e i mercati immobiliari che potrebbero risentire più del previsto dell'aumento dei tassi, come ci ricorda la crisi dei mutui subprime del 2008.: la stima nelle "previsioni di primavera" di Confindustria è che scenda al +6,3% in media nel 2023 ed al +2,3% in media nel 2024. Con l'energia in calo e gli alimentari no.In sintesi la. Il primo trimestre 2023 è visto ancora in contrazione, poco più ampia di quella di fine 2022. Nel secondo e terzo trimestre 2023 invece è probabile un rimbalzo statistico. A partire dal terzo trimestre, l'inflazione è attesa in calo - e nonostante il rialzo dei tassi - favorirebbe una dinamica positiva del PIL fino alla fine del 2024, con un profilo moderato ma superiore alla media storica pre-crisiTra i principali rischi dello scenario previsto restano la. Sul delicato fronte dell'c'è un input di lavoro a ritmo smorzato, il dato statistico delle ULA, unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, è atteso pari alla crescita economica nel 2023 (+0,4%) ed inferiore nel 2024 (+0,8%). Con ilche nelle previsioni di Confindustria resta ancorato all'8% nel biennio. Isono visti in recupero dal 2024 mentre per i consumi resta una dinamica debole con una ripresa rinviata al 2023 anche per l'erosione dei redditi da parte dell'inflazione.Nel 2023 è prevista anche unache dovrebbero poi vedere una crescita più sostenuta nel 2024. Tiene l'industria italiana con attese sulla produzione favorevoli. Il Commercio estero è stimato in forte rallentamento nel 2023, con le esportazioni che rallenteranno bruscamente (al +1,6% dal +9,4% del 2022) le importazioni che assisteranno ad una frenata ancora più accentuata (al +1,9% dal +11,8%).