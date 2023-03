Alitalia, Bruxelles giudica illegale aiuto di Stato erogato nel 2019

(Teleborsa) -, in base alle norme europee sugli aiuti di Stato, iled alla sua controllata al 100% Alitalia CityLiner. E questo perché Bruxelles ha valutato che il, nel concedere il prestito in questione, non si è comportato come avrebbe fatto un operatore privato, valutando cioè la probabilità di rimborso del prestito e degli interessi, maesclusivamente anazionali e internazionali della compagniala compagnia aerea italiana era stata posta sotto procedura concorsuale speciale, ai sensi del diritto fallimentare italiano, ed aveva continuato ad operare come compagnia aerea. Al fine di mantenere operativa Alitalia,, il governo italiano aveva, rispettivamente per un importo didi eurodi euro, cheNel 2018 e poi ancora nel 2020, la Commissione avevaper stabilire se i due prestiti concessi rispettivamente nel 2017 e nel 2019 fossero conformi alle norme UE sugli aiuti di Stato. Nel settembre 2021 la Commissione aveva concluso che i900 milioni di euro del 2017 eranoed ora ha deciso chedel 2019 èe questo perché il prestitomancando la caratteristica di "una tantum" prevista dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.Su questa base, oggi la Commissione ha concluso chealla compagnia e che il prestito ha conferito ad Alitalia unrispetto ai suoi concorrenti sulle rotte nazionali, europee e mondiali, costituendo un aiuto di Stato incompatibile con la normativa europea.pari a 400 milioni di euro più interessi. La Commissione aveva già rilevato, nel settembre 2021, che, che aveva acquisito parte degli asset di Alitalia nel 2021e che pertanto non è tenuta a rimborsare l'aiuto di Stato illegale ricevuto da Alitalia.Il Ministro dlel'Economia Giancarlo Giorgetti ha definito le conclusioni della Commissione europea "attese e ampiamente previste" ed ha affermato chee continueremo su questa strada".La decisione è stata accolta con accenti polemici da, che ha sottolineato idi euro della collettività, pari a circa224 euro a cittadino residente, neonati compresi.