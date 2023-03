Bonus trasporti, MEF: via libera al contributo per famiglie, studenti e lavoratori

(Teleborsa) - Via libera all’operatività delche ha l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.È quanto prevede il decreto firmato dai ministri(MEF),(MLPS) e(MIT) che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto legge sui carburanti e con il quale sono state stanziate per la misura risorse pari aper l’anno 2023.Possono beneficiare delfino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022 e che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.