Cairo Communication, utile netto 2022 in calo a 32,1 milioni euro

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2022 con(comprensivi di ricavi operativi lordi per 1.126,7 milioni e altri ricavi e proventi per 49,2 milioni), in flessione rispetto ai 1.176,0 milioni del 2021 (comprensivi di ricavi operativi lordi per 1,136,9 milioni e altri ricavi e proventi per 39,1 milioni).Il Gruppo ha conseguito unante oneri non ricorrenti pari 159,2 milioni (183,2 milioni nel 2021), impattato da un incremento dei costi della carta e altri fattori produttivi per circa 34,9 milioni. Il margine operativo lordo (EBITDA) e il risultato operativo (EBIT) sono stati pari a rispettivamente 147,1 milioni e 69,3 milioni (rispettivamente 179,4 milioni e 103,2 milioni nel 2021).Ilè stato pari a circa, quando aveva beneficiato per 7,3 milioni della plusvalenza realizzata nella cessione della Unidad Editorial Juegos S.A.. Per contro, il 2022 risente di oneri non ricorrenti per 12,1 milioni rispetto ai 3,8 milioni del 2021, oltre che del descritto incremento dei costi della carta e di altri fattori produttivi.Per il settore editoriale periodici (), il margine operativo lordo (EBITDA) e il risultato operativo (EBIT) sono stati pari rispettivamente a 4,4 milioni ed 1,9 milioni (rispettivamente 9,2 milioni e 7,4 milioni nel 2021). Per il settore editoriale televisivo () e operatore di rete, il Gruppo ha conseguito un margine operativo lordo (EBITDA) di 15,6 milioni (Euro 15,5 milioni nel 2021). Per il settore concessionarie, il margine operativo lordo (EBITDA) è stato a pari a Euro 4,8 milioni (2,9 milioni nel 2021) ed il risultato operativo (EBIT) a 2,6 milioni (0,8 milioni nel 2021). Per, nel bilancio consolidato di Cairo Communication, il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti netti, pari a 134,2 milioni (155,3 milioni nel 2021) è stato impattato da un incremento dei costi della carta e altri fattori produttivi di circa Euro 28 milioni.Al 31 dicembreè pari a 15,2 milioni (una posizione finanziaria netta positiva di 37 milioni a fine 2021), dopo avere distribuito dividendi per 36,7 milioni a livello di Gruppo e sostenuto uscite pe 69,9 milioni per l’acquisto/transazione dell’immobile di via SolferinoAll’Assemblea verrà proposto un, con stacco cedola (cedola numero 16) il 29 maggio 2023 e valuta 31maggio 2023 (record date il 30 maggio 2023).