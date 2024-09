Caleffi, nel primo semestre fatturato a 23,6 milioni

Caleffi

(Teleborsa) -, società specializzata in articoli Home Fashion, chiude il primo semestre con unè pari a Euro 23,6 milioni, in diminuzione del 12,7% rispetto a Euro 27,1 milioni nel primo semestre 2023.Il EBITDA ) è pari a Euro 1,6 milioni, in decremento rispetto al 30 giugno 2023 (Euro 1,8 milioni). L’incidenza sul fatturato è pari al 6,8% (6,6% al 30 giugno 2023).Il(EBIT) pari a Euro 0,4 milioni (1,8% sul fatturato), è in calo rispetto al 30 giugno 2023 (Euro 0,5 milioni, pari al 2,0% sul fatturato), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,17 milioni (Euro 1,24 milioni al 30 giugno 2023).Ilsi è attestato a Euro 83 migliaia (Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2023).Ildel Gruppo è pari a Euro 53 migliaia (Euro 0,24 migliaia al 30 giugno 2023), dopo imposte per Euro 30 migliaia (Euro 0,11 migliaia al 30 giugno 2023).si attesta a Euro 10,3 milioni,rispetto a Euro 14,7 milioni al 31 dicembre 2023. L’Indebitamento Finanziario Netto escluse le passività finanziarie per IFRS 16 è pari a Euro 3,3 milioni, in netto miglioramento rispetto a Euro 7,1 milioni al 31 dicembre 2023. L’indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2023 era pari a Euro 12,4 milioni (Euro 5,8 milioni escluse passività finanziarie per IFRS 16).