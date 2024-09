Alba Leasing, utile netto +125% nel primo semestre

(Teleborsa) -chiude i primi sei mesi del 2024 con nuovi volumi per 765,2 milioni di euro e utile netto a 12,7 milioni di euro (+125,84%), in crescita rispetto ai 5,6 milioni di euro di giugno 2023.Ilal lordo delle imposte è pari a 18,7 milioni di euro. Questo risultato, spiega una nota, è stato conseguito in un contesto di perdurante incertezza che ha condizionato la richiesta di nuovi investimenti da parte delle PMI mediante nuovi contratti di leasing in particolare nel comparto strumentale.Alla luce dei risultati acquisiti nel semestre, "Alba Leasing consolida la terza posizione nel ranking del mercato (leasing finanziario e operativo) con una quota pari al 7,03%". In particolare, la Società si posiziona al 4° posto nel comparto delle Energie Rinnovabili (quota di mercato pari al 10,19%), al 4° in quello Strumentale (7,06%), al 3° in quello Aeronavale-Ferroviario (18,06%) e al 1° posto in quello Immobiliare (quota di mercato pari al 18,15%).