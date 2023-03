Consip, bilancio 2022 record: utile netto a 7,3 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio d’amministrazione di, la società totalmente partecipata dal MEF che gestisce gli acquisti per la PA, ha approvato il, che verrà sottoposto all’Assemblea dell’azionista.L'esercizio 2022 si è chiuso con unin forte crescita a(+127% sul 2021), generando nel periodo 2017-2022 utili per oltre 33 milioni. Significativa la crescita delin valore assoluto a(+43% sul 2021) e dell’indicatore MOL/Valore della Produzione che passa dal 14% del 2021 al 19% del 2022.Lachiude con 13,2 milioni di incremento delle disponibilità liquide (che si attestano a 53 milioni), a valle della copertura di investimenti e del dividendo da riversare nel bilancio dello Stato.à con: 24,4 miliardi di euro disui contratti e strumenti Consip-MEF, che evidenziano il ruolo di “cerniera” sempre più importante tra Amministrazioni e Imprese; 18 miliardi di euro di(330 lotti), che alimentano uno scaffale di offerta di beni e servizi sempre più completo e articolato; 16 miliardi di euro dinelle principali merceologie, con oltre 8,5 miliardi nell’ICT, che consentono efficienza e velocità nell’esecuzione dei progetti delle Amministrazioni.Consip ha rivestito anche un(ad oggi 48 le gare bandite e 41 quelle aggiudicate per un valore rispettivamente di 15 miliardi e 13 miliardi) per mettere a disposizione della PA soluzioni di acquisto veloci per la realizzazione dei progetti nell’ICT, nella sanità e nella transizione ecologica.