FMI, Gerogieva: "Rischi per stabilità finanziaria stanno aumentando"

(Teleborsa) - Per il Fondo Monetario Internazionale. Lo ha affermato ilintervenendo al China Development Forum 2023, a Pechino, enonostante le misure immediate assunte dalle autorità monetarie per calmare le turbolenze sui mercati.Per Georgievae la crescita globale rallenterà al di sotto del 3% a causa di un colpo di coda della pandemia, della guerra in Ucraina e della stretta monetaria.- ha aggiunto - ma la crescita globaledel 3,8% e "le prospettive generali resteranno deboli".Georgieva, facendo cenno alla recente collaborazione delle banche centrali per aumentare il flusso di dollari, a seguito della crisi bancaria scatenata dal fallimento di SVB e dalla difficoltà di Credit Suisse, ha riconosciuto che idelle economie avanzatei per la stabilità finanziaria., ha affermato la responsabile del FMI, notando che "l'incertezza è alta, il che sottolinea la necessità di una costante vigilanza". Per questo - ha aggiunto - "continuiamo a monitorare da vicino gli sviluppi e stiamo valutando le potenziali implicazioni per le prospettive economiche globali e la stabilità finanziaria globale"